Депутат ГД Милонов осудил аль-Мишри за пособничество радикалам и распространение ложной информации

Глава Госсовета Ливии Халед аль-Мишри курирует боевиков запрещенной в России террористической организации ИГ1, за что его можно считать террористом. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Кроме того, таким людям, как аль-Мишри, помогают Турция и США, указал Милонов в интервью Федеральному агентству новостей.

«Понятно, что те же турки хотели бы видеть плацдарм для своего военного развития, строительства великого Турана. А американцам выгодно, что эти бандиты готовы за какую-то чечевичную похлебку выполнять самую грязную работу», — пояснил депутат.

Милонов считает, что для того, чтобы освободить Ливию от нелегитимных формирований, необходимо «убрать главарей этих шаек». Однако это невыгодно для Турции и США, которые пытаются сделать из Ливии «оплот нового ИГ».

Депутат также призвал не доверять вбросам о «ЧВК Вагнера», которые растиражировал бывший сторонник «Братьев-мусульман» (террористическая организация, запрещена в РФ) аль-Мишри для того, чтобы отвлечь внимание от переброски террористов из Афганистана в Ливию.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации