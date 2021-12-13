Канцлер Германии Шольц: Берлин перестанет зависеть от поставок газа через 25 лет

Импорт голубого топлива в Германию и Евросоюз через 25 лет не будет иметь такую же роль, как на сегодня. Соответствующее заявление сделал немецкий канцлер Олаф Шольц.

Немецкий канцлер подчеркнул, что правительство Германии в текущем году приняло решение к 2045 году сделать страну климатически нейтральной. Шольц заявил, что период в 25 лет — это не так долго.

По мнению политика, через это время мир будет таким, где вопрос доставки голубого топлива в Германию либо ЕС будет играть менее значимую роль, нежели сейчас. А все потому, что к тому моменту уже не будет сжигаемого топлива, которое будет иметь значение для Берлина.

Канцлер Германии также подчеркнул, что Берлин собирается продолжать поддерживать Киев в вопросе соглашения на прокачку голубого топлива на территорию Европы, которое заканчивается в 2024 году. Шольц сообщил об этом во время пресс-конференции по результатам переговоров с коллегой из Польши Матеушем Моравецким.