Аль-Мишри распространяет фейки о «ЧВК Вагнера» для сокрытия переброски террористов в Триполи

Голословное заявление главы Высшего государственного совета (ВГС) Ливии Халед аль-Мишри о якобы присутствии «ЧВК Вагнера» в республике сразу подхватили турецкие СМИ. Анкара пытается отвлечь внимание от незаконной переброски афганских террористов в Ливию.

Заявление аль-Мишри сделал в интервью одному из информационных агентств Турции. При этом он не привел никаких доказательств, но журналисты растиражировали его слова без проверки информации, несмотря на то, что подобные высказывания не раз опровергались в МИД России, передает ФАН.

Кроме того, аль-Мишри выступил с заявлением сразу после того, как появилась информация о переброске террористов из Афганистана в Ливию на подконтрольную Турции авиабазу Аль-Ватыя. Чтобы отвлечь внимание от этих действий, началась информационная кампания.