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Министр обороны Украины указал на неэффективность стратегии НАТО против России

Политика
Министр обороны Украины указал на неэффективность стратегии НАТО против России

Стратегия Североатлантического альянса по «непровоцированию России» является неэффективной. В связи с этим отказ немецких властей от поставок оружия на Украину был ошибкой, заявил украинский министр обороны Алексей Резников.

Текущая стратегия НАТО по отношению к России не приносит необходимых результатов. Как отметил Резников, подобная тактика также провалилась в 2008 году, когда Москва принимала участие в вооруженном конфликте в Южной Осетии. Об этом политик рассказал в интервью британской газете Financial Times.

«Стратегия, заключающаяся в том, чтобы не провоцировать Россию, не работает и не будет работать», — сообщил украинский министр обороны.

Как считает Резников, решение Германии отказаться поставлять вооружение на Украину является ошибкой. По его словам, тот факт, что немецкие власти продолжают поддерживать реализацию газопровода «Северный поток — 2» и при этом блокируют поставки оружия Киеву, «очень несправедлив».

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