Глава Госсовета Ливии Халед аль-Мишри имеет непосредственное отношение ко всем пыткам и допросам, происходящим в тюрьме Митига, а также к распространению фейков о «ЧВК Вагнера». Об этом рассказал глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей.

В беседе с Федеральным агентством новостей он объяснил, кто стоит за переброской боевиков ИГ1 (террористическая организация, запрещена в РФ) из Афганистана в Ливию, а главное — как этот факт пытаются скрыть. Именно для отвлечения внимания от транспортировки наемников подконтрольные Турции представители Триполи выступают с голословными заявлениями о частной военной компании.

«Борьба сильно обострилась как со стороны властей Афганистана, так и со стороны боевиков. Радикалы бегут в зоны нестабильности, в частности, на территорию Ливии. Им помогает Абд аль-Рауф Карра. Кстати, это тот человек, который не последнюю роль занимает в террористических образованиях Ливии», — уточнил глава ФЗНЦ.

Также социолог напомнил, что главарь радикального исламистского бандформирования RADA Абд аль-Рауф Карра контролирует тюрьму «Митига». Как отметил Шугалей, Карра имеет непосредственное отношение к помощи террористам, а также незаконным задержаниям, проводившимся при поддержке нелегитимного Правительства национального согласия Ливии. На нем, кроме всего, лежит ответственность и за арест самого Шугалея.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации