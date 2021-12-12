Депутаты украинской ОПЗЖ призвали вернуться к внеблоковому статусу страны

Члены украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» предложили вернуться к внеблоковому статусу государства. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте фракции.

Соответствующий документ депутаты представили в Международный день нейтралитета. Как отметили члены ОПЗЖ, стремление к достижению Киевом нейтралитета было прописано еще в Декларации о государственном суверенитете Украины от 1990 года.

«Выбор в пользу нейтралитета и внеблоковой политики обеспечил многим странам Европы и мира успешное, бесконфликтное развитие и гармоничное партнерство с соседями», — содержится в заявлении депутатов.

По их мнению, безответственные украинские политики увели страну от достижения поставленных целей. Как отметили в ОПЗЖ, вместо этого в Конституцию Украины была добавлена норма о вступлении в НАТО в угоду амбициям бывшего президента страны Петра Порошенко.