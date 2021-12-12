Гол Алексея Миранчука помог «Аталанте» обыграть «Верону» в гостевом матче Серии А

Первый мяч Алексея Миранчука в нынешнем сезоне помог «Аталанте» победить «Верону» в игре 17-го тура чемпионата Италии.

«Аталанта» поднялась на третье место в турнирной таблице итальянской Серии А благодаря волевой победе над «Вероной». Счет в игре на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» открыл Джованни Симеоне. На 37-й минуте полузащитник российской сборной Алексей Миранчук установил равенство на табло. Победу гостям принес гол Тена Копмейнерса. Примечательно, что гол «Вероне» стал для Миранчука первым в сезоне-2021/22.

Благодаря победе «Аталанта» набрала 37 очков и поднялась на третье место в турнирной таблице Серии А. В следующем матче команда из Бергамо на своем стадионе сыграет с «Ромой». Встреча состоится 18 декабря.