Блинкен подтвердил заинтересованность США в урегулировании ситуации на Украине

Урегулирование ситуации на Украине с помощью дипломатического диалога отвечает интересам Вашингтона и Москвы. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, эскалации конфликта на Украине можно избежать. Как американская, так и российская стороны заинтересованы в том, чтобы придерживаться дипломатии и конструктивного диалога, отметил глава Госдепа.

«Россия и Украина много лет назад договорились выполнять Минские соглашения. Это путь к урегулированию на Украине», — сказал Блинкен в интервью телеканалу NBC.

Как стало известно ранее, в западных СМИ появились сообщения о возможном вторжении России на Украину. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг существование подобных намерений у Москвы. РФ ни для кого не представляет угрозу, подчеркнул пресс-секретарь президента.