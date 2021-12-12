Мать Аршавина не смогла отсудить у Казьминой 2 млн рублей

Суд Санкт-Петербурга рассмотрел гражданское дело по иску матери бывшего футболиста Андрея Аршавина. Женщина хотела отсудить у бывшей невестки Алисы Казьминой 2 млн рублей.

Суд отказал матери спортсмена в возмещении около 2 миллионов рублей. Женщина заявляла, что журналистка на протяжении длительного времени проживала в ее квартире без правовых оснований.

Алиса Казьмина бесплатно проживала в доме, не давая бывшему супругу сдать или продать жилье. Стороны не сумели урегулировать конфликт в досудебном порядке.

«Татьяна Аршавина просила взыскать с Алисы Аршавиной сумму неосновательного обогащения за период с 01.03.2020 по 01.03.2021 в размере 1 920 000 рублей и проценты на сумму долга в размере 36 150 рублей 59 копеек, а также госпошлину», — сообщили в суде.

Андрей Аршавин и Алиса Казьмина узаконили свои отношения в 2016 году. Однако паре не удалось сохранить семью. Зимой 2019 года журналистка пожаловалась на угрозы супруга и подала на развод.