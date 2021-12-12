NetEase: холодная реакция РФ на манипуляции США с ядерным оружием вызвала панику на Западе

Россия чересчур спокойно отреагировала на вывоз американского ядерного оружия с территории Европы, чем сильно напугала США и другие западные страны. Такое мнение выразили эксперты китайского издания NetEasе.

Аналитики отметили, что после окончания Второй мировой войны США и Советский Союз начали соревноваться между собой за право считаться ведущей мировой державой. Гонка вооружений привела к созданию ядерных боеголовок. Сейчас, по словам обозревателей, Москва и Вашингтон сделали ставку на стратегическое вооружение.

«Недавно произошла утечка информации о развертке американского ядерного вооружения в Европе, и она вызвала большой резонанс в мире», — передает содержание статьи издание «ПолитРоссия».

wikipedia.org / Jeffrey Alexander via The U.S. Army

Эксперты напомнили, что, согласно секретному отчету, США начали втайне сокращать свой ядерный арсенал, развернутый на территории некоторых государств Европы. В общей сложности с континента было вывезено порядка 150 ядерных авиабомб, размещенных на военных базах Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.

Впрочем, если мировая общественность отреагировала на эту информацию крайне оживленно, то Россия не проявила никаких эмоций, что вызвало серьезное беспокойство на Западе.

«Россия спокойно отреагировала на перемещение ядерных ракет и сильно напугала Запад», — констатировали аналитики.

Оказывается, о подобных манипуляциях со стороны американских военных Москва знала еще до утечки секретных данных, поразились в Китае. Более того, российские спецслужбы имели четкое представление даже о дислокации стратегического вооружения.