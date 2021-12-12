La Stampa: США сделали Украину «разменной монетой» в борьбе с Китаем

Вашингтон начал задумываться, было ли таким беспроигрышным вариантом отнять Киев у Москвы в 2014 году и «подарить» Россию Китаю. Об этом рассказали авторы газеты La Stampa.

Итальянские журналисты прокомментировали отношение США к Украине. По мнению авторов, Вашингтон может разменять Киев на лояльность России в противостоянии с Китаем. Украина стала пешкой в мировой игре, утверждает La Stampa. Такова роль Киева в борьбе двух стран.

США толкнули Россию в объятия Китая после кризиса 2014 года. Однако сегодня в Белом доме задаются вопросом, правильный ли это ход. Именно лидер КНР Си Цзиньпин выступил невидимым гостем на последнем саммите высшего уровня между Россией и США, отмечают журналисты.

«Поездка Путина в Нью-Дели перед саммитом с Байденом для подписания договора о военной и технологической помощи Индии — заклятого врага Китая — только подтверждает домыслы», — констатировали эксперты.

Россия получила больше времени и пространства для маневров на мировом уровне, а Украина оказалась все дальше от вступления в НАТО, пришли к выводу авторы.

Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры 7 декабря. Американский лидер после пообщался с украинским коллегой Владимиром Зеленским и поделился деталями разговора.