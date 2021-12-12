Украинский аналитик Минин: ничего хорошего Зеленский в разговоре с Байденом не услышал

Американский лидер Джо Байден, скорее всего, призвал президента Украины Владимира Зеленского к выполнению Минских соглашений, не пообещав ничего взамен. Об этом сообщает обозреватель Максим Минин в украинском издании «Страна.ua».

По словам Минина, судя по тому, что Зеленский призвал «рассчитывать только на себя и на свою армию», глава украинского государства не получил желаемой поддержки от Байдена. Также об этом можно понять после заявления лидера страны о «шлагбауме перед Украиной» на пути к Североатлантическому альянсу, указал эксперт.

«(Зеленский. — Прим. ред.) попал в ловушку своей же политики», — украинская газета раскрыла правду о том, кто больше всех пострадал после диалога Путина и Байдена.

Стоит отметить, что президент Украины ничего не уточнил насчет возмещения затрат стране за газопровод «Северный поток — 2», обратил внимание Минин. Видимо, американский лидер — несмотря на попытки Зеленского узнать об итогах по данному вопросу — промолчал в ответ, подчеркнул обозреватель.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в беседе с президентом США Джо Байденом обсудил платформы, о которых договариваются Москва и Вашингтон. По его словам, американский лидер подтвердил, что никакие решения об украинском государстве без участия Киева приниматься не будут.