Петербуржцев возмутил совет коммунальщиков не гулять под крышами с опасными сосульками

Жители Санкт-Петербурга жалуются на некачественную уборку снега и сосулек с крыш домов. Коммунальные службы предложили радикальное решение проблемы, вызвавшее возмущение у горожан.

Свисающие с крыш сосульки представляют опасность для здоровья пенсионеров, молодых мам с детьми и школьников, ежедневно курсирующих по улицам Северной столицы. Горожане направили обращения в ЖКС Фрунзенского района, однако представители ведомства лишь предложили не гулять под крышами в зимний период. Пользователи социальных сетей негативно отнеслись к заявлению представителей ЖКС.

«Мы не будем гулять под козырьками, а коммунальщикам не будем платить зарплату, особенно их начальству!» — цитирует заявление пользовательницы Сети Федеральное агентство новостей.

Ранее политолог Иван Аркатов заявлял, что несмотря на делегирование обязанностей подчиненным, губернатор Александр Беглов должен лично отвечать за состояние города зимой. По его мнению, власти Москвы демонстрируют совершенно другой подход к делу: на фоне столицы зимний Петербург явно проигрывает.