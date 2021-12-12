Глава Ассоциации пиротехников призвал покупать фейерверки в специализированных магазинах

Рекомендации по выбору фейерверков дал председатель Ассоциации независимых пиротехников Сергей Волжин. Покупка товара в специализированных магазинах позволит избежать трагедий.

Подходить к покупке пиротехники следует ответственно, подчеркнул Волжин в беседе с «Известиями». Важно обращать внимание на целостность упаковки. Коробка не должна быть мокрой или деформированной. Также нужно проверить дату изготовления и срок годности товара, который составляет три года. Пиротехника должна быть сертифицированной.

«То есть в любом случае партия, поступившая на территорию России, обязательна к сертификации. Даже несмотря на внешний вид, английский текст, если она сопровождается стандартными сертификатами, она разрешена к продаже», — объяснил эксперт.

Приобретать товар следует только в специализированных магазинах. При покупке с рук или на рынках, есть риск получить контрафактную продукцию, добавил Волжин.