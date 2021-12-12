Полковник Баранец заявил об отсутствии воинской культуры у солдат НАТО

Солдаты НАТО регулярно жалуются на непростые условия службы у российских границ из-за сильных морозов, однако еще чаще сами становятся источниками целого ряда проблем. Об этом в беседе с iReactor заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

По словам эксперта, он лично слышал, как в штаб-квартире Альянса в Брюсселе солдаты высказывали недовольство суровыми погодными условиями в России. По рассказам западных военнослужащих, при температуре ниже 20 градусов у них перестают работать снайперские винтовки.

«Жаловались, что берцы слабоваты, и одежда, приходилось им прятаться в палатках. Ради объективности: когда начались массовые жалобы, они все-таки стали одевать солдат потеплее, предоставили специальное термобелье. Особенно когда начали активно работать в Арктике. <…> Проблема есть, но они шевелят мозгами. Они учатся у нас во многом», — подчеркнул Баранец.

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Негативно на службе военных НАТО сказывалось и отсутствие вкусных сухих пайков, констатировал обозреватель «КП». По его словам, когда в 1995 году русские солдаты соседствовали с американцами и англичанами, то последние готовы были обменять три своих пайка за одну лишь миску борща.

«Наш сухой паек уже несколько раз стал победителем европейского конкурса по этой части. Он у нас по калорийности, по компонентам считается одним из лучших в Европе, а, может, и в мире», — не сомневается собеседник iReactor.

Впрочем, сами солдаты НАТО далеко не всегда соблюдают воинский этикет. Из-за нехватки женского внимания армейцы много времени проводят в кабаках, после чего начинают вести себя неподобающим образом.

«Им женщин не хватает. Из-за этого случается, что они пьют в кабаках, а потом начинают приставать к женщинам. Недавно, по-моему, это было где-то в Эстонии, они пристали к девушке, но их отмутузили хорошо за это, носы и морды помяли», — поделился эксперт.

Отсутствие культуры также проявляется в том, что Альянс нередко проводит учения прямо на месте посевов — танки и бронетранспортеры давят пшеницу, картошку, свеклу, тем самым уничтожая целые урожаи.

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Все дело в том, что за пределами своей страны западные военнослужащие чувствуют себя хозяевами положения, поскольку их правонарушения не попадают под юрисдикцию чужого государства, объяснил обозреватель «КП». Однако, в конце концов, провинившихся все равно депортируют на родину.

«Накажут или нет — непонятно. Классический “пример”, когда один из солдат Великобритании помочился на памятник, который для тех же латышей был святыней. Общественность подняла вой, его и убрали» — напомнил Баранец.

Ранее аналитик Андрей Коц рассказал о том, что военнослужащие стран — участниц НАТО недовольны невыносимыми условиями несения службы вблизи российских границ. По его словам, доходит до того, что армейцы подают судебные иски к собственному командованию с требованием многомиллионных компенсаций.