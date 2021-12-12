Юные жители Набережных Челнов потушили Вечный огонь снегом и убежали

Двое подростков забросали снегом Вечный огонь на территории мемориального комплекса «Родина-мать» в Набережных Челнах.

После этого юные злоумышленники убежали, но их засняла камера видеонаблюдения. Правоохранители уже разыскали их и доставили в отделение для профилактической беседы. На родителей школьников составили административные протоколы о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Городская прокуратура также организовала проверку по факту произошедшего. Сотрудники надзорного ведомства дадут оценку соблюдению требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.