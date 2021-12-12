«Химки» уступили «Ахмату» и продлили до семи матчей безвыигрышную серию в РПЛ

Подмосковные «Химки» с крупным счетом уступили «Ахмату» в матче чемпионата России по футболу, который прошел на стадионе в Грозном.

Матч РПЛ «Ахмат» — «Химки», состоявшийся 12 декабря, завершился победой хозяев с разгромным счетом 4:1. Первые три гола в ворота Ильи Лантратова были забиты с пенальти. Дубль оформил Артем Тимофеев, еще один мяч записал на свой счет Мохамед Конате. На 65-й минуте матча на «Ахмат-Арене» легионер клуба из столицы Чеченской Республики забил во второй раз. Автором единственного гола «Химок» стал Александр Трошечкин.

Уступив в Грозном, подмосковный клуб продлил безвыигрышную серию в РПЛ до семи матчей. «Химки», которые занимают последнее место в турнирной таблице чемпионата России, ушли на перерыв с 14 очками в активе. «Ахмат» благодаря домашней победе набрал 27 баллов и поднялся на шестую строчку.