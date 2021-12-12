Лукашенко уверен, что творчество Новиковой поможет укреплению культурных связей РФ и Белоруссии

Советская и российская артистка эстрады, телеведущая и юмористка, удостоенная звания народного артиста России, Клара Новикова отмечает свое 75-летие. С юбилеем ее поздравил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Президент Белоруссии 12 декабря направил приветственную телеграмму имениннице, подчеркнув, что в республике высоко ценят творческие заслуги артистки.

«Многие годы вы беззаветно служите искусству, щедро делитесь своим талантом и эмоциями с поклонниками. Исключительный артистизм, неповторимое обаяние и уникальная работоспособность позволили вам добиться успеха и завоевать любовь публики», — отметил Лукашенко.

Белорусский лидер пожелал артистке долгих лет жизни, счастья и благополучия, а также выразил свою уверенность в том, что ее искусство всегда будет способствовать укреплению культурных связей между народами Союзного государства России и Белоруссии.

В 1974 году Клара Новикова впервые выступила как эстрадная артистка, в 1976 она поступила на работу в Москонцерт, и уже в 1979 Новикова получила первую премию на всесоюзном конкурсе артистов эстраде.