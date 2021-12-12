Представитель Совбеза Аверьянов обвинил США в антироссийском характере «саммита за демократию»

Организованный США «саммит за демократию» имел антироссийский и антикитайский характер, заявил первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Аверьянов.

Ключевой целью Вашингтона при проведении этого мероприятия была попытка убедить себя в том, что Соединенные Штаты все еще могут называться сверхдержавой с глобальным доминированием, подчеркнул представитель Совбеза.

«Саммит за демократию несет в себе антироссийский и антикитайский заряд», — сказал Аверьянов.

Ранее стало известно, что американская сторона пригласила на виртуальный «саммит за демократию» более 100 стран. Россия и Китай не были включены в список участников мероприятия.