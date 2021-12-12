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Методика сна Сальвадора Дали оказалась эффективной для повышения креативности

Общество
Методика сна Сальвадора Дали оказалась эффективной для повышения креативности

Ученые из Университета Сорбонны во Франции подтвердили эффективность метода сна художника Сальвадора Дали для развития креативности и творческого мышления.

Методика Дали заключалась в резком подъеме от громкого звука практически сразу после погружения в сон. После этого следовало записать все мысли, пришедшие в голову во время недолгого отдыха.

Специалисты исследовали такой метод на 103 добровольцах. Они должны были решить математическую задачу после пробуждения. Согласно результатам исследования, 83% испытуемых, следовавших правилам методики Сальвадора Дали, правильно ответили на вопрос, используя нематематические методы, что демонстрирует всплеск креативности.

Ранее исследователи из Гарвардского университета выяснили, что после срабатывания нескольких будильников в организме повышается содержание аденозина, который приводит к излишней сонливости.

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