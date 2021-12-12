Методика сна Сальвадора Дали оказалась эффективной для повышения креативности

Ученые из Университета Сорбонны во Франции подтвердили эффективность метода сна художника Сальвадора Дали для развития креативности и творческого мышления.

Методика Дали заключалась в резком подъеме от громкого звука практически сразу после погружения в сон. После этого следовало записать все мысли, пришедшие в голову во время недолгого отдыха.

Специалисты исследовали такой метод на 103 добровольцах. Они должны были решить математическую задачу после пробуждения. Согласно результатам исследования, 83% испытуемых, следовавших правилам методики Сальвадора Дали, правильно ответили на вопрос, используя нематематические методы, что демонстрирует всплеск креативности.

Ранее исследователи из Гарвардского университета выяснили, что после срабатывания нескольких будильников в организме повышается содержание аденозина, который приводит к излишней сонливости.