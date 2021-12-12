Украинский экс-депутат Денисенко заявил, что Зеленского в 2022 году ждут четыре варианта будущего

Президента Украины Владимира Зеленского в 2022 году ждут четыре сюжетные линии. Такое заявление сделал украинский экс-депутат Вадим Денисенко.

По мнению Денисенко, первый сценарий заключается в том, что западные соратники Зеленского могут заключить соглашения по Украине без ведома Киева. Он назвал его «идеальным штормом».

Второй состоится, если обстановка на международной сцене пойдет не так как хочет украинское государство, считает бывший депутат. Тогда Киев «пойдет войной на всех» и согласится на некоторые уступки по Донбассу, подчеркнул Денисенко. Он указал, что вероятность такого развития событий достаточно велика — до 50-55%.

Противостояние Зеленского и несогласных внутри государства, по словам Денисенко, является третьим сценарием. Его возможность бывший нардеп оценил в 40%.

«В результате, одержав победу, Зеленский начнет переформатирование власти», — предсказал он, с чем столкнется Зеленский в 2022 году.

Трансформацию украинского президента в «отца нации», как отметил экс-депутат, можно считать четвертым — последним — вариантом развития событий. Для него необходимо из ряда вон выходящее для жителей страны происшествие, разрушительное природно-антропогенное явление или же крупная авария на техногенном объекте, указал Денисенко.

«Событие должно быть достаточно масштабным для того, чтобы вызвать реакцию у внешних партнеров и привести к увеличению поддержки Украины», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский не исключил переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «1+1» в пятницу.