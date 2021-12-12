Путин предположил серьезное противостояние в случае распада России

Если бы Россия распалась, противостояние было бы еще более кровавым и жестким, чем в Югославии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства отметил, что трагический пример Югославии показал, что для России подобный поворот был бы еще жестче.

«Последствия для России — имея в виду характер русского человека, и не только русского, но вообще всех проживающих народов на территории России, — у нас, может быть, противостояние было еще более жестким и кровавым, чем в результате распада Югославии», — пояснил Путин в фильме «Россия. Новейшая история» на канале «Россия-1».

Ранее Путин заявил, что распад СССР стал трагедией для большинства граждан страны. По словам главы государства, для него развал Советского Союза тоже оказался трагическим событием.