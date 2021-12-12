Гонщик Макс Ферстаппен впервые стал чемпионом «Формулы-1»

Нидерландский гонщик Макс Ферстаппен выиграл «Формулу-1» в сезоне 2021 года. Для пилота команды «Ред Булл» эта победа стала первой в карьере.

Ферстаппен стал первым в заключительном этапе Гран-при в Абу-Даби. В общем зачете после этой победы нидерландец опередил пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона на восемь очков.

Льюис Хэмилтон проиграл Ферстаппену меньше секунды в последнем этапе Гран-при. Россиянин Никита Мазепин в ОАЭ сошел с дистанции и не смог завершить гонку. Финский автогонщик Кимми Райкконен из команды «Альфа Ромео» также не доехал до финиша. Для него этот заезд стал последним в карьере.