«Обезображенный пацифизм». Почему Германия отказывается поставлять оружие на Украину

На Украине давно осознали свою ненужность коллективному Западу, но сейчас это понимание стало более откровенным. Однако вместо того, чтобы делать определенные выводы, киевские власти предпочитают устраивать истерики. Такое мнение в беседе с «Политикой Сегодня» выразил крымский политолог Владимир Джаралла.

Так он прокомментировал заявление посла Украины в Германии Андрея Мельника о том, что новое правительство ФРГ во главе с Олафом Шольцем не собирается продавать Киеву оружие, чтобы не накалять обстановку в Донбассе. По мнению Мельника, в Берлине опасаются, что это приведет к более масштабным столкновениям.

«Изменится ли это отношение Берлина при новом правительстве? Думаю, было бы слишком оптимистично ожидать, что у кабинета канцлера Олафа Шольца будет какой-то другой курс. Я очень хотел бы ошибаться, но боюсь, что эта железобетонная позиция, с моральной точки зрения не выдерживающая критики, будет сохранена», — заявил он в интервью изданию «Зеркало недели».

Global Look Press / Andreas Gora/Keystone Press Agency

Причина такого отношения немецких властей к поставкам оружия уходит корнями во времена Второй мировой войны, убежден Мельник. Впрочем, в Киеве не «теряют надежды» на то, что позиция Берлина рано или поздно изменится.

«Я называю это обезображенным пацифизмом, который является частью ДНК германского общества после Второй мировой войны. Именно этот фактор сдерживает поставки вооружения», — не сомневается посол.

С одной стороны, в эксцентричном поведении Мельника прослеживается четкое желание продвинуться по карьерной лестнице, констатировал Джаралла. Эксперт убежден, что украинский посол мечтает стать министром иностранных дел. С другой — высказывания подобного рода киевским политикам позволяет и сама Германия, которая в силу политической культуры относится к ним довольно демократично.

germany.mfa.gov.ua / официальный сайт дипмиссии Украины в Германии

«Мельник отличается на фоне остальных послов Украины достаточно наглым поведением и безапелляционными заявлениями против немецкого правительства. То, что он злоупотребляет своим положением, в этом нет никаких сомнений. В качестве образца для себя он видит предыдущего посла США в ФРГ [Ричарда Гренелла], поведение которого было просто скандальным. Он вел себя так, как будто был наместником. Но все-таки позиции Украины на этом фоне выглядят достаточно комично», — рассуждает политолог.

При этом Джаралла обратил внимание на противоречивость немецкой политики: если в 2014 году Берлин активно участвовал в проведении госпереворота на Украине, то начавшийся после этого политический кризис серьезно отрезвил местных политиков. После этого они заняли конкретную позицию, что поставки вооружения Киеву завершатся неизбежным обострением войны и столь же неизбежным поражением в ней Украины.

«Агрессивная позиция Польши и действия США, которые регулярно заставляют Германию наносить ущерб своим собственным интересам, заставляют Берлин задумываться о самостоятельности как лидера ЕС. Но очень осторожная позиция, потому что дает о себе знать историческое прошлое. Меньше всего немецкие политики хотели бы брать на себя ответственность за судьбу Европы, учитывая то, что здесь может произойти», — резюмировал собеседник «ПС».

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Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что отказ Германии поставлять оружие Киеву носит политический характер. По его словам, нет ни одного международного правила, которое бы ограничивало возможность Украины покупать или получать оружие за границей.

«Украина — государство, на которое напали, которое защищается. Она не использует оружие, чтобы захватывать чужие территории, убивать граждан другого государства на войне. Поэтому мы понимаем, что решение, принятое правительством Германии, является политическим», — не сомневается украинский министр.

О желании Киева получить вооружение из Германии, в особенности патрульные катера, автоматическое оружие, средства радиосвязи и бронетехнику, говорил и украинский президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что Берлин не оказывал Украине военной помощи, хотя мог бы это сделать.

На днях администрация США во главе с Джо Байденом заморозила поставку военной помощи Украине на $200 млн, чтобы урегулировать напряженность между Москвой и Киевом дипломатическим путем. По утверждению источников NBC News, пакет несколько недель пролежал на столе Байдена, однако так и не был одобрен. Украина запрашивала у США системы ПВО, противокорабельные ракеты, противотанковые комплексы Javelin, радиолокационные системы, а также медикаменты.