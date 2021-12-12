В Эквадоре правоохранитель погиб при стрельбе в отделении полиции

Неизвестные совершили вооруженное нападение на один из отделов полиции в городе Эсмеральдас, сообщили на официальном сайте Национальной полиции Эквадора.

Поздно ночью к участку подъехала машина, из которой вышли двое мужчин с оружием в руках. Без объяснений они открыли огонь по сотрудникам полиции. В ходе стрельбы от полученного ранения один оперативник погиб на месте, второй пострадал.

Выживший страж порядка был доставлен в больницу. Врачи оценили его состояние как средней тяжести. Все причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.