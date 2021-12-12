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Захарова раскритиковала G7 за попытку переложить на РФ ответственность за «халтуру»

Россия
Захарова раскритиковала G7 за попытку переложить на РФ ответственность за «халтуру»

Призвав Россию и Украину к диалогу, страны «Большой семерки» (G7) фактически «расписались» в том, что не способны взять ответственность за собственные ошибки, которых уже накопилось «немало». Такое мнение в Telegram-канале выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее министры иностранных дел государств-членов G7 на встрече в Ливерпуле подготовили итоговое заявление о ситуации вокруг Украины. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на черновик документа, делегаты от Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии пришли к выводу, что Россия наращивает военную мощь на границе с Киевом.

«Россия не должна сомневаться в том, что дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и дорого обойдется [Москве]», — говорится в документе.

Захарова раскритиковала G7 за попытку переложить на РФ ответственность за свою «халтуру»
twitter.com  / @BorisJohnson

По словам высокопоставленной представительницы Госдепа США, обсуждение этого вопроса проходит «интенсивно», однако дипломатический способ деэскалации в отношениях с Россией все еще существует. По сведениям газеты la Repubblica, страны G7 готовят два заявления: первое будет подписано всеми присутствующими на встрече министрами, а второе — председателем мероприятия.

В свою очередь Мария Захарова обратила внимание на вмешательство государств «Большой семерки» во внутренние дела Украины, которое, по ее мнению, привело к «фатальному расколу в обществе».

«Ручное управление процессами по смене власти, закончившееся антиконституционным переворотом. Нежелание оказывать влияние, или, попросту говоря, работать с Киевом над выполнением положений минских соглашений, которые давали надежду на перевод внутриукраинского конфликта в переговорное русло», — перечислила официальный представитель МИД РФ.

Захарова раскритиковала G7 за попытку переложить на РФ ответственность за свою «халтуру»
president.gov.ua  / Офис Президента Украины

Кроме того, Захарова заявила, что G7 пренебрегла одним из собственных основополагающих постулатов — уважением интересов меньшинства на примере безоговорочной поддержки киевского режима.

«Переваливание ответственности на Россию за собственную халтуру. Не Россию и Украину нужно сажать за стол переговоров. А Украину с Украиной», — заключила дипломат.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что главы внешнеполитических ведомств G7 выступили за мирное урегулирование конфликта в Донбассе. В качестве возможных вариантов для возобновления диалога она указала «нормандский формат».

#россия #мария захарова #g7 #большая семерка