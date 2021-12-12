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Песков рассказал, что Путин собирается совершить еще несколько визитов за границу

Политика
Песков рассказал, что Путин собирается совершить еще несколько визитов за границу

Президент России Владимир Путин готовится совершить еще несколько визитов в заграничные государства. Соответствующее заявление сделал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского главы, отвечая на вопрос, почему Индия стала второй страной, которую Путин посетил за все время пандемии коронавируса, отметил, что связь между Москвой и Нью-Дели отличается некоторыми привилегиями. Таким мнением Песков поделился в ходе беседы с Павлом Зарубиным в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

«Готовятся еще поездки», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что сам факт телефонного разговора президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джозефа Байдена является хорошей новостью. Об этом заявил экс-посол Индии в российском государстве с 2011-го по 2013 год Аджай Малхотра.

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