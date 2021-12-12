Песков рассказал, что Путин собирается совершить еще несколько визитов за границу

Президент России Владимир Путин готовится совершить еще несколько визитов в заграничные государства. Соответствующее заявление сделал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского главы, отвечая на вопрос, почему Индия стала второй страной, которую Путин посетил за все время пандемии коронавируса, отметил, что связь между Москвой и Нью-Дели отличается некоторыми привилегиями. Таким мнением Песков поделился в ходе беседы с Павлом Зарубиным в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

«Готовятся еще поездки», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что сам факт телефонного разговора президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джозефа Байдена является хорошей новостью. Об этом заявил экс-посол Индии в российском государстве с 2011-го по 2013 год Аджай Малхотра.