Французским военным за восемь лет пребывания в Мали не удалось добиться поставленных целей. Более того, из-за «хищнических интересов» Парижа обстановка в государстве лишь ухудшилась, считает глава ФЗНЦ Максим Шугалей.

В материале ФАН говорится, что ситуация в Мали становится хуже с каждым днем из-за террористических группировок, угрожающих населению. Примечательно, что окрепнуть боевиками и расширить зону влияния удалось при поддержке французских военных, проводивших в стране с 2013 года операцию «Бархан».

За последние дни в Мали произошло несколько громких терактов. В середине ноября бандиты напали на пост сил безопасности в районе Куликоро, в результате чего погибли четверо военнослужащих, еще 14 были ранены. После этого в районе города Бандиагара в ходе нападения на пассажирский автобус боевиками были убиты 30 человек. 8 декабря конвой материально-технического обеспечения МИНУСМА наехал на самодельное взрывное устройство, заложенное террористами на трассе между городами Севарэ и Дуэнца.

Оценивая обстановку в Мали, социолог Максим Шугалей заявил, что восемь лет присутствия военного контингента Франции не принесли никакого результата. По его словам, Париж с самого начала преследовал лишь собственные хищнические интересы. Главной целью французов являлось выкачивание природных богатств.

«Устаревшие методы влияния и хищнические интересы Пятой республики послужили причиной провала в Мали. В определенный момент эту страну попросту пытались превратить в полигон по выкачиванию полезных ископаемых, обучению и подготовке террористов, буквально в перевалочный хаб сети наркотрафика», — заявил он.

При этом ученый отметил, что добиться поставленных целей Парижу не удалось. Он подчеркнул, что жители Мали встали на защиту своей страны, отказавшись от «сотрудничества» с интервентами. Сегодня последствия деятельности бывшей метрополии напрямую угрожают мировому сообществу, потому что Мали из-за Франции стала одной из самых неспокойных стран Африки.

Примечательно, что Париж после поражения в регионе пытается замести следы своего участия в незаконных сделках, связанных с наркотиками и другими преступлениями. Запад распространяет вбросы о российских инструкторах, которых иностранные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера». Европейцы боятся, что российские специалисты найдут доказательства их незаконной деятельности.