Пожарным пришлось спиливать решетку для проникновения в горящий дом на проспекте Ветеранов

Крупный пожар разгорелся в жилой многоэтажке в Красносельском районе Петербурга. Однако попасть внутрь оказалось затруднительным, поэтому спасателям пришлось спиливать решетку.

Согласно данным спасательной службы, пламя вспыхнуло в трехкомнатной квартире на первом этаже. Общая площадь возгорания составила 12 квадратных метров. Информации о погибших или пострадавших пока не поступало. Ликвидировать огонь удалось за полчаса.

Это уже не первый горящий дом за последнее время. Среди охваченных огнем построек оказались и здания старого фонда. К примеру, за последние несколько дней от пожара пострадали доходные дома на 11-ой Линии Васильевского Острова и Суворовском проспекте.

Стоит отметить, что состояние исторических построек Петербурга уже давно является одним из главных предметов жалоб горожан к губернатору Александру Беглову. Однако до сих пор все обращения остаются без должного внимания.