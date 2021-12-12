«Зенит» не удержал победу в гостевом матче чемпионата России с «Динамо»

Московское «Динамо» ушло от поражения в домашней игре РПЛ сезона-2021/22 против петербургского «Зенита».

Матч «Динамо» — «Зенит», состоявшийся в Москве 12 декабря, закончился со счетом 1:1. В дебюте игры главный арбитр Сергей Карасев назначил пенальти в ворота столичного клуба. Клаудиньо не смог реализовать одиннадцатиметровый удар, пробив мимо ворот Антона Шунина. На 34-й минуте матча бразильский полузащитник вывел «Зенит» вперед. Он поразил ворота Шунина ударом с близкого расстояния после прострела в исполнении Вячеслава Караваева.

Во втором тайме «Динамо» завладело игровым преимуществом и сравняло счет. Автором забитого мяча стал защитник Дмитрий Скопинцев. Ему ассистировал Гильермо Варела. Следующие матчи РПЛ с участием «Динамо» и «Зенита» пройдут в 2022 году.