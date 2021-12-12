Экс-председателя думы Чукотки Маслова арестовали сразу после освобождения

Анадырский городской суд на два месяца арестовал экс-председателя думы Чукотского автономного округа Александра Маслова, обвиняемого в превышении полномочий. За несколько минут до этого судья отпустила его в связи с окончанием срока задержания.

Маслов был задержан в аэропорту Анадыря 8 декабря по делу о превышении должностных полномочий. Следствие считает, что он незаконно получал премии и причинил бюджету региона ущерб в размере около 9 млн рублей.

По словам адвоката экс-чиновника, в процессе заседания судья освободила его в связи с истечением 72-часового срока задержания. Маслов вышел на улицу, но через пять минут правоохранители остановили его и вернули в суд. Защита намерена обжаловать решение об аресте.