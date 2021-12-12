Аналитик Перенджиев: переброска наемников в Триполи мешает внутриливийскому урегулированию

Стоящие за переброской оружия и наемников в Триполи люди пытаются внести раздор во внутриливийское урегулирование в преддверии выборов, заявил военный эксперт, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

Эксперт прокомментировал ФАН сообщение о том, что в Ливию прибыл принадлежащий Турции самолет с оружием и афганскими наемниками на борту. По его словам, такие шаги были сделаны для того, чтобы не допустить объединения страны и максимально дестабилизировать обстановку.

«Ведь вопрос стоял в том, чтобы ЛНА и силы Правительства национального единства объединились в одну армию и закончили противостояние. Есть силы, которые этим недовольны, потому что гражданский мир не нужен тем, кто имел дивиденды от войны и поставок оружия, наживался на крови», — сообщил Перенджиев.

По мнению аналитика, переброска боевиков является вмешательством против Ливии, которая готовится к намеченным на 24 декабря президентским и парламентским выборам. По его словам, некоторые страны с помощью наемников осуществляют настоящую террористическую интервенцию.

«Переброска говорит о том, что есть рынок террористических услуг, где делаются заказы, чтобы не дать потухнуть горячим точкам», — объяснил политолог.

Ливийские СМИ неоднократно предоставляли доказательства того, что Анкара активно перебрасывает в страну иностранных боевиков и снабжает их оружием. При этом турецкая сторона через лояльных журналистов распространяет вбросы о якобы присутствии в Ливии «ЧВК Вагнера», пытаясь отвлечь внимание мирового сообщества. Эти фейки ранее опроверг глава МИД РФ Сергей Лавров.