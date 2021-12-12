Песков заявил, что Путин не нуждается в помощниках на переговорах с Байденом

Президент России Владимир Путин не нуждается в каких-либо помощниках на переговорах, так как находится в курсе всего. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам Пескова, американский лидер Джо Байден не может похвастаться таким владением тематикой. Ему во время разговора с Путиным все время требовались подсказки и справочные материалы, указал пресс-секретарь российского президента. Соответствующее заявление он сделал в ходе беседы с Павлом Зарубиным в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

«Вот в данном случае, президент Путин, он находится на постоянной связи со всеми своими помощниками, с министрами, которые ему нужны по тем или иным вопросам. Ну, вот так оперативно запрашивать какие-то материалы ему не нужно, он очень хорошо владеет тематикой», — рассказал представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что глава российского государства Владимир Путин во время онлайн-переговоров с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом пообещал американскому коллеге встретиться. Соответствующие кадры были показаны в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».