Вирусолог Базыкин заявил, что омикрон-штамм может частично обходить иммунитет к COVID-19

Новый штамм коронавирусной инфекции «Омикрон» способен частично обходить антитела, однако полностью уйти от иммунитета мутация не может.

В настоящее время исследователи выясняют, может ли новый вариант коронавируса обманывать защиту организма на разных уровнях. Об этом сообщил вирусолог, профессор Сколковского института науки и технологий Георгий Базыкин.

«Я думаю, что вирус продолжит эволюционировать. Вирусу интересно изменяться так, чтобы становиться новым с точки зрения нашей иммунной системы. Это позволяет ему обходить иммунитет и заново заражать людей, которые уже болели ранее», — рассказал вирусолог в беседе с изданием «Вечерняя Москва».

По мнению Базыкина, омикрон-штамм может заменить собой более ранние мутации или сосуществовать с ними. Специалист подчеркнул, что человечеству придется адаптироваться к новому варианту.