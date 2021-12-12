Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились новым семейным фото из Иордании

Новая рождественская открытка появилась в официальном аккаунте герцога и герцогини Кембриджских Кейт Миддлтон и принца Уильяма. На ней пара позирует вместе с тремя своими детьми.

Традиционно к главному празднику года члены монаршей семьи устраивают фотосессии в разных стилях. В прошлом году для открытки был выбран сельский антураж, а для новой — фото, сделанное во время путешествия.

На снимке супруги запечатлены в окружении своих детей: восьмилетнего принца Джорджа, шестилетней принцессы Шарлотты и трехлетнего принца Луи. Королевские особы сидели в окружении скал на мебели в этническом стиле, включающую в себя ковер, шкуру и мини-скамейки.

«Рады поделиться новым изображением семьи, которое было сделано для рождественской открытки этого года», — подписано фото.

Традицию поздравлять католиков с Рождеством поддерживали и принц Гарри с Меган Маркл. Первую открытку они опубликовали, когда их сын Арчи был еще совсем младенцем.

Стоит отметить, что Кенсингтонский дворец не уточнил дату снимка, а указал только, что он был сделан в этом году — предположительно, во время поездки герцога и герцогини в Иорданию.