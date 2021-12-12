Сборная России по биатлону завоевала бронзу в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Австрии

Мужская сборная России финишировала третьей в мужской эстафете на третьем этапе Кубка мира.

Норвежская сборная стала победителем мужской эстафетной гонки, завершившейся на трассе в австрийском Хохфильцене. Серебряным призером стала команда Франции. Сборная России финишировала на третьем месте, уступив победителям 47,3 секунды.

На последнем этапе за команду РФ выступал Эдуард Латыпов. Он сумел отыграть десять секунд отставание от немецкого биатлониста Филиппа Наврата, который шел на третьем месте после заключительной «стойки». Этап Кубка мира в Австрии завершится женской гонкой преследования.