Путин заявил, что миллионы русских людей оказались за границей после распада СССР

Распад СССР стал для президента РФ Владимира Путина трагедией. Об этом глава государства рассказал в интервью в фильме «Россия. Новейшая история».

Российский лидер прокомментировал распад Советского Союза. По словам главы государства, это стало трагедией не только для него, но и для большинства граждан страны. Путин добавил, что 25 миллионов русских людей в одночасье оказались за границей в республиках бывшего СССР.

«Для людей, которые не по своей воле оказались за границей, это, безусловно, плохо. Им невозможно было вернуться, воссоединиться со своими родственниками. Не было ни места работы, ни места жительства», — сказал президент.

Путин назвал случившееся большой гуманитарной трагедией.

Президент ранее признался, что в 1990-е подрабатывал частным извозом в Санкт-Петербурге. Путин пошел на такие меры после того, как оставил работу в мэрии.