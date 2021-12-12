Песков: Байден пригрозил России финансовой изоляцией в случае «вторжения» на Украину

Президент США Джо Байден заявил о тяжелых экономических последствиях для России в случае «вторжения» на Украину, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Американский руководитель предостерег Москву от «угрожающих действий» в адрес Киева, в противном случае она подвергнется финансовой изоляции. В эфире телеканала «Россия-1» представитель главы государства отметил, что в Белом доме как будто сами поверили в возможность такого сценария.

«Да, действительно, Байден говорил о том, что вот если будет вот это эфемерное вторжение на Украину — видимо, американцы сами уже уверовали в то, что это не информационный вброс, а истинная правда — вот тогда Россия будет финансово изолирована и так далее и тому подобное», — сказал Песков.

Следует заметить, что Москва не раз заявляла об отсутствии у нее желания развязывать с кем-либо войну. Все обратные заявления носят спекулятивный характер, подчеркивали в Кремле.