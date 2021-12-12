Артем Дзюба не попал в заявку «Зенита» на матч 18-го тура РПЛ с московским «Динамо»

Тренерский штаб петербургского «Зенита» во главе с Сергеем Семаком не включил форварда Артема Дзюбу в заявку команды на гостевую игру чемпионата России с «Динамо».

Форвард «Зенита» Артем Дзюба пропускает матч против столичного «Динамо» из-за травмы колена. Об этом перед игрой в Москве рассказал наставник петербургского клуба Сергей Семак.

В заявку «Зенита» на матч, который проходит на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», не попал и иранский нападающий Сердар Азмун. Он получил повреждение игре шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против лондонского «Челси».