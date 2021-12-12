Водитель Lada Priora разбил пистолетом окно фуры из-за неудачного обгона на КАД

На внешнем кольце КАД в сторону Выборгского шоссе мужчина на Lada Priora попытался обогнать грузовик по обочине, однако совершить этот маневр не получилось. Виноватым, по мнению лихача, оказался водитель фуры.

Раздраженный владелец отечественной легковушки вновь пошел на обгон грузовика, но уже с другой стороны, и остановился, перекрыв проезд. После этого мужчина выскочил из авто с пистолетом в руках и рукояткой разбил боковое стекло фуры, попутно осыпая водителя большегруза нецензурными словами.

Свою агрессию нападавший объяснил тем, что вез беременную женщину, а неудавшаяся попытка обгона мешала ему оперативно доставить ее в место назначения.

Потерпевший уже обратился в полицию. В настоящий момент правоохранители проводят ряд оперативно-следственных мероприятий, чтобы найти дебошира и привлечь его к ответственности.

Между тем губернатор Александр Беглов заявлял, что Петербург является одним из «самых безопасных городов России». Однако данные отчета МВД доказывают обратное, поскольку в начале 2021 года Северная столица заняла первое место в стране по уровню преступности.