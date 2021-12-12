Встреча помощника госсекретаря США Донфрид с Козаком состоится в Москве 15 декабря

Встреча заместителя руководителя Администрации президента РФ Дмитрия Козака с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид состоится в российской столице. Об этом заявил ТАСС со ссылкой на источник в администрации лидера России.

По данным источника, переговоры пройдут в среду, 15 декабря.

«Встреча планируется в среду», — уточнил он.

Ранее сообщалось, что 13-15 декабря Донфрид совершит визит в Российскую Федерацию, а также на Украину. Далее она планирует провести переговоры с союзниками в столице Бельгии. Соответствующую информацию распространил в субботу Госдепартамент.

Напомним, 7 декабря российский президент Владимир Путин и американский лидер Джо Байден разговаривали по видеосвязи. Главной темой диалога глав двух государств стала ситуация вокруг Украины.