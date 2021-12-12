Петербургские коммунальщики сбрасывают снег с крыш на головы прохожим

Жители Санкт-Петербурга пожаловались на работу сотрудников одного из ЖКС. Рабочие не установили ограничители на тротуаре перед очисткой крыши от снега, что создает опасность для здоровья горожан.

Нарушение правил безопасности было замечено на проспекте Стачек в Кировском районе Санкт-Петербурга. На кадрах, опубликованных изданием «Мойка78», видно, как рабочие сбрасывают снег с крыши на тротуар. При этом ограждения и знаки, предупреждающие горожан об опасности, установлены не были. Отмечается, что некоторые сотрудники ЖКС, очищающие снег с крыши, также работают без страховочной системы.

Власти Санкт-Петербурга продемонстрировали свою неготовность к наступлению зимы, несмотря на заявления губернатора Александра Беглова. После снегопада, вызванного влиянием циклона «Бенедикт», горожане столкнулись с десятибалльными пробками. Кроме того, в городе было зафиксировано большое количество ДТП. Опасность для жизни горожан создает и гололедица, образовавшаяся на тротуарах и дорогах.