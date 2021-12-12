Рейтинг Джонсона рухнул до рекордно низкого показателя из-за вечеринки во время локдауна

Популярность британского премьер-министра Бориса Джонсона среди населения рухнула из-за скандальной прошлогодней рождественской вечеринки, которая прошла на фоне пандемии коронавируса. Соответствующее заявление сделал социологический институт YouGov.

По данным института, более половины, а именно 66% британцев, на данный момент не одобряют работу Джонсона. Около четверти — 24% — относятся к нему положительно и доверяют, отметили в YouGov. Остальные участники опроса не смогли выбрать, нравится им британский премьер или нет, указали эксперты.

Стоит отметить, что нынешний показатель Джонсона является самым низким за всю его историю, подчеркнули в институте. На данный момент он остановился на отметке минус 42, обратили внимание в YouGov. По мнению экспертов, рейтинг премьер-министра упал на 11 пунктов по сравнению с предыдущим соцопросом.

Ранее сообщалось, что У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона родился седьмой ребенок. Такое заявление сделала пресс-секретарь политика и его жены.