«Молчаливые жесты». Глава МИД Германии Бербок оказалась в тупике из-за ситуации с «СП-2»

Новоиспеченный министр иностранных дел Германии, сопредседатель партии «Зеленые» Анналена Бербок оказалась в тупике из-за своей непримиримой позиции в отношении «Северного потока — 2». Такое мнение выразил политический обозреватель Йоханнес Лейтойзер в статье для издания Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Эксперт напомнил, что до вхождения в правительство Бербок всегда выступала против строительства газопровода. На новой же должности ей придется разделять мнение своих коллег по правящей коалиции — членов Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и либеральной Свободной демократической партии (СвДП).

«Как представителю коалиции ей пришлось согласиться с тем, что СДПГ не будет готова отказаться от газопровода, строительство которого уже завершено», — объяснил Лейтойзер.

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При этом, продолжил политолог, сейчас Бербок, как главе МИД, напоминают о ее прежней точке зрения. Однако самое малое, что она может в этой ситуации сделать, — это «указать молчаливыми жестами» на вероятную остановку газопровода в случае «вторжения» России на Украину.

Ранее издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что администрация нового канцлера ФРГ Олафа Шольца в целом поддерживает «СП-2», но может остановить проект при гипотетическом военном конфликте между Москвой и Киевом. Виной тому — давление со стороны американских и украинских властей, которые хотят использовать газопровод в качестве разменной монеты.

Впрочем, сам Шольц ушел от прямого ответа на вопрос о санкциях в отношении «СП-2», сказав только, что Германия и ЕС отреагируют на нарушение украинских границ со стороны Москвы.

В октябре этого года Бербок обвинила Россию в резком скачке цен на газ в Европе. Тогда стоимость топлива за тысячу кубометров на фьючерсном рынке достигла исторического максимума — более 1,9 тысячи долларов. Политик заявила, что Москва якобы «играет в покер» сокращая поставки газа в ЕС. В свою очередь президент РФ Владимир Путин указал, что страна «даже в самые сложные периоды холодной войны» полностью исполняла свои контрактные обязательства.