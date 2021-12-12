Путин и Макрон пообщаются в формате телемоста на следующей неделе

Президент РФ Владимир Путин и глава Франции Эммануэль Макрон проведут переговоры на следующей неделе. Об этом сообщил телеканал «Россия-1».

Владимир Путин и Эммануэль Макрон пообщаются в формате телемоста. Лидеры запланировали встречу после переговоров главы РФ с президентом США Джо Байденом.

Эммануэль Макрон ранее подтвердил, что намерен пообщаться с Путиным и украинским коллегой Владимиром Зеленским. Президент Франции планировал обсудить Донбасс.

Владимир Путин 7 декабря провел виртуальный саммит с Джо Байденом. Президент США назвал переговоры прямыми и открытыми.