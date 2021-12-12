Врач Плужников посоветовал проводить активные тренировки для укрепления иммунитета

Активные занятия и спорт положительно влияют на иммунитет, укрепляя его. Об этом сообщил спортивный врач Федор Плужников.

Специалист отметил, что нагрузки обеспечивают организму защиту от разных инфекций. В особенности для укрепления иммунитета полезны активные тренировки на свежем воздухе, так как они помогают вывести из носоглотки и легких болезнетворные микробы.

Также спорт способствует ускорению циркуляции иммунных клеток и замедлению гормонов стресса. Плужников рекомендовал уделить время аэробным тренировкам, которые, в том числе укрепят сердце и сосуды человека.

Физическая активность является лучшим способом борьбы со стрессом, чем употребление спиртных напитков. Такое мнение ранее выразила консультант цифрового медицинского центра «Доктор рядом», врач-терапевт Мария Сергеева.