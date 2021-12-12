Сотрудники МЧС обнаружили тело мужчины после тушения пожара в петербургской квартире

Пожар произошел в двухкомнатной квартире на Богатырском проспекте. В результате происшествия погиб мужчина, сообщают в экстренных службах.

В помещении загорелись личные вещи, площадь пожара составила 6 квадратных метров. Борьбу с пожаром удалось завершить к 07:46 по Москве. В тушении задействовали 15 человек личного состава и три единицы техники.

Все обстоятельства и детали произошедшего устанавливаются. Причина пожара на данный момент не установлена.

Пожары в Северной столице происходят не только в квартирах, но и в зданиях памятников архитектуры. При этом местные власти и губернатор Александр Беглов не обращают внимания на проблему. За последнее время город потерял 77 объектов культурного наследия. Ситуация будет ухудшаться, если чиновники не создадут план по восстановлению исторических зданий.