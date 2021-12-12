Политолог Бондаренко рассказал о заданных Байденом Зеленскому «домашних заданиях»

Предмет беседы президента Соединенных Штатов Джо Байдена и его украинского коллеги Владимира Зеленского можно будет узнать только в течение следующих месяцев. Соответствующим мнением поделился политолог Константин Бондаренко.

По словам Бондаренко, на данный момент все попытки узнать суть разговора глав двух государств будут безуспешными. Их можно назвать даже гаданием на кофейной гуще, отметил эксперт. Политолог считает, что украинскому лидеру лишь частично рассказали о некоторых условиях, которые были выдвинуты или приняты во время диалога Байдена с президентом России Владимиром Путиным. Такое заявление он сделал в ходе беседы с «Украина.ру».

«Зеленского просто проинформировали о частичных договоренностях, которые были достигнуты во время переговоров Байдена и Путина. А что касается дальнейших событий, то будут обозначены некоторые «домашние задания», которые должна будет сделать Украина во исполнение этих договоренностей», — приоткрыл завесу тайны разговора Байдена и Зеленского эксперт.

По мнению политолога, чтобы догадаться о примерном содержании разговора Байдена и Зеленского, следует наблюдать за тем, как будут развиваться дальнейшие события. Только проанализировав их, можно говорить о чем-то конкретном, подчеркнул Бондаренко.

Ранее глава украинского государства Владимир Зеленский заявлял, что на пути Украины в Североатлантический альянс есть «шлагбаум», обойти который пока не получается.