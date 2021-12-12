В Хакасии ведутся поиски двух туристов на снегоходах

Двое туристов из Лесосибирска пропали во время катания на снегоходах в Республике Хакасия. К их поискам привлечены наземная группа спасателей и вертолет Ми-8. Об этом рассказали в главке регионального МЧС.

По данным сообщения, туристы пропали днем минувшей субботы. Предположительное место их исчезновения находится в 340 километрах от Абакана —горы Орджоникидзевского района.

В настоящий момент к поискам привлечены группа наземных спасателей на снегоходах. Также из абаканского аэропорта был отправлен вертолет Ми-8 МЧС. К поискам пропавших подключились отдыхающие с местных турбаз.