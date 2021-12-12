Российские космонавты с борта МКС поздравили соотечественников с Днем конституции

Находящиеся на борту Международной космической станции (МКС) космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Петр Дубров записали видеоролик, в котором поздравили россиян с Днем конституции.

Дубров подчеркнул, что именно благодаря важнейшему документу страны все граждане наделены правами и свободами. Шкаплеров в свою очередь отметил, что конституция — документ, который посвящен каждому из жителей России.

«Этот день больше, чем просто официальный праздник. Это памятная дата, когда был принят, пожалуй, главный документ, посвященный каждому россиянину», — заявил Шкаплеров в ролике, опубликованном на портале Роскосмоса.

Конституция Российской Федерации была принята всенародным голосованием в 1993 году. По прошествии года – 12 декабря – день принятия главного закона страны был объявлен государственным праздником.